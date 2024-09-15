Александр Сарнавский прокомментировал победу Двалишвили над О'Мэлли

Чемпион Fight Nights в лёгком весе Александр Сарнавский прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над бывшим обладателем этого титула Шоном О'Мэлли.

«Как я и говорил, если не будет до второго раунда нокаута, то выиграет грузинский боец. Он действовал по плану. Ну не будет той борьбы или защиты у Шона, чтобы ему противостоять. Всё по плану – Мераб забрал пять раундов без проблем. Думаю, он работал не на 100%. Мог побеждать более уверенно. Против Умара шансов мало – 10 на 90%», — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 306 Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей и стал первым в истории Грузии чемпионом UFC.