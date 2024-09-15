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Мераб Двалишвили эмоционально прокомментировал победу над Шоном О'Мэлли

Мераб Двалишвили эмоционально прокомментировал победу над Шоном О'Мэлли
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Грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал победу в титульном поединке с американцем Шоном О'Мэлли на турнире смешанных единоборств UFC 306.

«Безумие, что я дошёл до моей мечты, до пояса, я шёл шаг за шагом. Шон хорош, но я сегодня заставил выглядеть его обычным. Я лучший боец сегодня, я доказал всё. Ничего меня не удивило сегодня, в зале я работал с лучшими, с крупными, с маленькими ребятами, ничего не удивило, я могу пройти и 15 раундов в таком темпе», — сказал Двалишвили после боя.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Мераб — первый чемпион UFC, представляющий Грузию.

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