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Полные результаты турнира UFC 306

Полные результаты турнира UFC 306
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В ночь с 14 по 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где в главном событии новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли единогласным решением (49-46, 48-47, 48-47) и стал чемпионом в легчайшем весе.

Валентина Шевченко победила Алексу Грассо единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и вернула себе титул в наилегчайшем весе.

Диего Лопес победил Брайана Ортегу единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).

Эстебан Рибович победил Дэниела Зеллхубера раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Роналдо Родригес победил Оде Осборна единогласным решением (29-28, 29-27, 29-27).

Норма Дюмонт Виана победила Ирене Альдану единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Игнасио Бахамондес победил Мануэля Торреса техническим нокаутом (раунд 1, 4:02).

Кетлен Соуза победил Язмин Ауреги удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 1, 3:02).

Джошуа Ван победил Эдгара Чайреса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Рауль Росас победил Аори Кюиленга единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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