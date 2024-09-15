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«Валентина ничего не сделала». Лопес — о поединке Шевченко и Грассо

«Валентина ничего не сделала». Лопес — о поединке Шевченко и Грассо
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29-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в полулёгкой весовой категории, Диего Лопес прокомментировал результаты титульного боя в женском дивизионе между мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.

«Я думаю, что Алекса застыла и не участвовала в бою сегодня вечером, Валентина тоже ничего не сделала. Что она сделала? Она просто повалила её на землю и попыталась контролировать. Но там она не причинила никакого вреда», — приводит слова Лопеса журналист Аарон Бронштетер.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этому она вернула себе чемпионский пояс UFC.

13-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе Диего Лопес (26-6) победил третьего номера рейтинга в полулёгком весе Брайана Ортегу (16-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Алекса Грассо — Валентина Шевченко (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 07:10 МСК
Алекса Грассо
Окончено
UD
Валентина Шевченко
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