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Мераб Двалишвили стал первым в истории чемпионом UFC, представляющим Грузию

Мераб Двалишвили стал первым в истории чемпионом UFC, представляющим Грузию
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Мераб Двалишвили добился исторического достижения для своей родины. Он стал первым представителем Грузии, которому удалось стать чемпионом UFC.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

33-летний уроженец Тбилиси Двалишвили до этого боя находился на победной серии из 10 поединков. Всего на его счету 17 побед и четыре поражения.

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