Мераб Двалишвили стал первым в истории чемпионом UFC, представляющим Грузию

Мераб Двалишвили добился исторического достижения для своей родины. Он стал первым представителем Грузии, которому удалось стать чемпионом UFC.

Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

33-летний уроженец Тбилиси Двалишвили до этого боя находился на победной серии из 10 поединков. Всего на его счету 17 побед и четыре поражения.