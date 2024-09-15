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Генри Сехудо прокомментировал поражение Шона О'Мэлли в бою с Двалишвили

Генри Сехудо прокомментировал поражение Шона О'Мэлли в бою с Двалишвили
Генри Сехудо
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо на своей странице в социальной сети прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли в бою с новым чемпионом в этом дивизионе Мерабом Двалишвили.

«Эй, О'Мэлли… Ты же хотел стать следующим Конором Макгрегором, ну теперь ты и есть как он. Ни один из вас не способен противостоять тейкдаунам. Если что, то я преподаю борьбу для любителей компьютерных игр в 8 утра ежедневно. Увидимся утром», — написал Сехудо.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей по итогам всех пяти раундов. Мераб стал первым в истории Грузии чемпионом UFC.

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