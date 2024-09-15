«Чистый спорт, без маркетинга». Штырков — про победу Двалишвили

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над бывшим обладателем этого титула Шоном О'Мэлли.

«В этом поединке был чистый спорт, и мы получили результат, которого заслуживает Шон. Это чистый бой, где нет маркетинга и нет игры. О’Мэлли был оставлен ещё Петром Яном, остальное, что происходило… Сейчас всё вернулось на круги своя. Нельзя до бесконечности придумывать чемпионов», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок Двалишвили с О'Мэлли продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.