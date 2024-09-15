Шевченко и Двалишвили станцевали лезгинку после побед на UFC 306

36-летняя представительница Кыргызстана боец смешанных единоборств Валентина Шевченко и 33-летний грузино-американский боец UFC Мераб Двалишвили отпраздновали свои победы на UFC 306, станцевав лезгинку.

Видео взято из социальных сетей промоушена UFC

Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Валентина сражалась с мексиканской чемпионкой Алексой Грассо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этому она вернула себе чемпионский пояс UFC.