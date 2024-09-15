Грузинский боец Мераб Двалишвили стал рекордсменом легчайшего дивизиона UFC по количеству побед подряд.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Этой победой Двалишвили продлил свою победную серию до 10 поединков, что является рекордным показателем для его дивизиона.

33-летний Мераб стал первым чемпионом UFC, представляющим Грузию.