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Мераб Двалишвили стал рекордсменом легчайшего дивизиона UFC по количеству побед подряд

Мераб Двалишвили стал рекордсменом легчайшего дивизиона UFC по количеству побед подряд
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Грузинский боец Мераб Двалишвили стал рекордсменом легчайшего дивизиона UFC по количеству побед подряд.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Этой победой Двалишвили продлил свою победную серию до 10 поединков, что является рекордным показателем для его дивизиона.

33-летний Мераб стал первым чемпионом UFC, представляющим Грузию.

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