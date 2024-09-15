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Дана Уайт резко отреагировал на неспортивные выходки Двалишвили в поединке с О'Мэлли

Дана Уайт резко отреагировал на неспортивные выходки Двалишвили в поединке с О'Мэлли
Дана Уайт
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Президент UFC Дана Уайт на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал неспортивные выходки новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили по отношению к экс-чемпиону в этом дивизионе американцу Шону О'Мэлли.

«Мераб занимался каким-то дерьмом во время боя. Он хотел этим как-то шокировать всех, но выглядело это странно», — написал Уайт.

Напомним, Двалишвили по ходу поединка пытался поцеловать О'Мэлли, после чего рефери поединка сделал ему замечание. В конечном итоге поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

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