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«Он боится… клоун». Алекс Перейра — о Дрикусе дю Плесси

«Он боится… клоун». Алекс Перейра — о Дрикусе дю Плесси
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37-летний бразильский профессиональный боец ​​​​смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра заявил, что чемпион в средней весовой категории южноафриканец Дрикус дю Плесси боится бразильца и является клоуном.

«Бой с Дрикусом для меня был бы определённо легче, чем с Джоном Джонсом. Я думаю, что набрать вес будет сложнее, чем сразиться с дю Плесси. Я много раз проявлял интерес к нашей встрече, но он никогда не отвечал…Он показывает, что боится… клоун», — приводит слова Перейры Championships Rounds.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году и в январе сразился за чемпионский титул, на UFC 298 одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. В августе на UFC 305 дю Плесси досрочно остановил в четвёртом раунде новозеландца Исраэля Адесанью.

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