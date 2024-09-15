«Он выглядел вяло и беззубо». Дана Уайт раскритиковал О'Мэлли за бой с Двалишвили

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над бывшим обладателем этого титула Шоном О'Мэлли.

«Он выглядел вяло и беззубо, никакой остроты. Только в последнем раунде включился, потряс Мераба ударом в корпус. Он понимал, что потряс, пытался добить. Я видел статистику ударов… Там что-то вроде по шесть ударов за два раунда. Нужно спрашивать у него, почему так получилось. Он похож на парня, который живёт ради таких кардов и событий, живёт такими моментами, но сегодня он выглядел вот так. Иногда бывают такие вечера», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок Двалишвили с О'Мэлли продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.