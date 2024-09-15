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Шон О'Мэлли коротко прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили

Шон О'Мэлли коротко прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли оставил короткий комментарий на своей странице в социальной сети после поражения от нового чемпиона в этом дивизионе грузина Мераба Двалишвили.

«Я не сдержал своего обещания. Извините. Люблю вас всех, ребята», — написал О'Мэлли.

Поединок Двалишвили с О'Мэлли, который прошёл в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера», продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Предыдущий раз О'Мэлли проводил бой в марте этого года, где единогласным решением победил Марлона Веру. На его счету 18 побед, два поражения, и один поединок с его участием завершился без результатов.

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