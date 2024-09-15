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Режиссёр трансляции UFC перепутал Теренса Кроуфорда с известным рэпером Кендриком Ламаром

Режиссёр трансляции UFC перепутал Теренса Кроуфорда с известным рэпером Кендриком Ламаром
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Во время трансляции UFC 306 произошёл забавный момент. Режиссёр трансляции перепутал 36-летнего непобеждённого американского боксёра-профессионала, выступающего в лёгкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Теренса Кроуфорда с популярным и известным рэпером Кендриком Ламаром.

Режиссёр посчитал, что в кадре Кендрик Ламар

Режиссёр посчитал, что в кадре Кендрик Ламар

Фото: Кадр из трансляции

В ночь с 14 по 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где в главном событии новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.

В другом титульном поединке 36-летняя представительница Кыргызстана боец смешанных единоборств Валентина Шевченко одержала победу единогласным судейским решением над мексиканкой Алексой Грассо.

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