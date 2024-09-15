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Стало известно, кто из участников турнира UFC 306 получил бонусы

Стало известно, кто из участников турнира UFC 306 получил бонусы
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Сегодня в Лас-Вегасе на арене «Сфера» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где в главном событии шоу новый чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над бывшим обладателем этого пояса Шоном О'Мэлли.

В номинации «Бой вечера» победил поединок Даниэля Целльхубера и Эстебана Рибовича. Бой проходил в ярком и драматичном стиле, и победу раздельным решением судей по итогам трёх раундов одержал Рибович. Оба бойца получили бонус в размере $ 50 тыс.

Такую же сумму получили Кетлен Соуза и Игнасио Бахамондес за победу в номинации «Выступление вечера».

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