Пётр Ян: надеюсь, ещё встречусь с Двалишвили. Никогда не считал О`Мэлли чемпионом

Третий номер UFC и боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал победу новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над бывшим обладателем этого титула Шоном О'Мэлли.

«Поздравляю Мераба с заслуженной победой после долгой и тяжёлой дороги к титулу. Я надеюсь, что с Мерабом мы ещё встретимся, когда оба будем на 100%. Также я никогда не считал Шона настоящим чемпионом, потому что ему подарили решение против меня в Абу-Даби. Сезон реваншей открыт. Увидимся скоро», — приводит слова Яна пресс-служба команды «Архангел Михаил».

Поединок Двалишвили с О'Мэлли продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.