Ислам Махачев поздравил Мераба Двалишвили с завоеванием титула

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил нового обладателя титула UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили с завоеванием пояса.

«Добро пожаловать в лигу чемпионов, Мераб! Поздравляю с победой!

Не могу дождаться, когда мы увидим твою первую защиту этого пояса против Умара [Нурмагомедова]. Это то, что должен делать каждый чемпион, защищать свой титул от всех, кто стоит перед ним», — написал Махачев в социальных сетях.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.