Мераб Двалишвили призвал Умара Нурмагомедова и Петра Яна провести бой между собой

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили во время официальной пресс-конференции после турнира UFC 306 заявил о том, что обязательному претенденту на титул Умару Нурмагомедову следует провести ещё один поединок перед титульным шансом, и на роль возможного соперника определил бывшего обладателя «временного» пояса в этом дивизионе Петра Яна.

«Хотел бы я увидеть бой Умара с кем-то ещё до того, как ему дадут титульник. Да, пусть они подерутся с Петром Яном», — сказал Двалишвили.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.