Двалишвили: Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же

Грузинский боец Мераб Двалишвили после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе высказался о своих потенциальных соперниках в будущем.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же. Хотя он всё равно представляет российский флаг. У меня большое уважение к дагестанцам. Определённо это не одно и то же. И дело не в стране, я хочу драться с лучшими, я побил уже четырёх чемпионов UFC и хочу побить пятого — Фигейреду. Он опасен, вырубает людей, душит, хорошее джиу-джитсу. Умар побил всего одного бойца из топ-15 — Кори Сэндхагена. И мы видели, что Стерлинг сделал с Кори, — усыпил в первом раунде. При всём уважении к Кори», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.