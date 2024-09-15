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«Кроуфорд действительно похож на Ламара». Уайт — об ошибке в трансляции UFC 306

«Кроуфорд действительно похож на Ламара». Уайт — об ошибке в трансляции UFC 306
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ошибку режиссёра трансляции UFC 306, в которой перепутали непобеждённого американского боксёра Теренса Кроуфорда и популярного рэпера Кендрика Ламара.

«Это было плохо. Хотя Теренс действительно похож на Кендрика Ламара… Поэтому, когда я говорю, что сегодня вечером у нас была безупречная постановка, то ошибаюсь — беру свои слова обратно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

В ночь с 14 по 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где в главном событии новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом в этом весе Шоном О'Мэлли.

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