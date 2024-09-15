Мераб Двалишвили объяснил, почему он поцеловал Шона О'Мэлли во время боя

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили во время официальной пресс-конференции после боя с экс-чемпионом Шоном О'Мэлли на UFC 306 объяснил, почему он решил поцеловать своего соперника во время поединка.

«Этот поцелуй был для того, чтобы показать, что я доминирую над ним, контролирую этот бой и ломаю его», — сказал Двалишвили.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.