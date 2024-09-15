Валентина Шевченко после победы стала единоличной рекордсменкой в своём весе

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» прохошёл турнир UFC 306. В рамках главного карда мексиканка Алекса Грассо проводила защиту титула в бою с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко, ранее обладавшей поясом в легчайшем весе.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45). Благодаря этому она вернула себе чемпионский пояс UFC.

Благодаря своему триумфу Шевченко стала единоличной рекордсменкой по победам в UFС в легчайшем весе — 10. До этого она делила первую строчку с Кэтлин Серминарой.

Этот бой стал третьим между этими спортсменками. В марте 2023 года на турнире UFC 285 Грассо одержала победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и отобрала титул у Шевченко. В сентябре того же года на турнире UFC Fight Night 227 прошёл реванш, где была зафиксирована ничья.

Всего на счету Шевченко 23 победы, четыре поражения и одна ничья.