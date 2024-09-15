Дудакова высказалась о победе Шевченко в титульном бою с Грассо

Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Виктория Дудакова прокомментировала победу чемпионки UFC в легчайшем весе Валентины Шевченко над экс-обладательницей этого пояса Алексой Грассо.

«Очень рада за Валентину, у неё был очень хороший план на бой. Сможет ли она удерживать пояс? Думаю, да, скорее всего, сможет. У Манон Фиоро она может выиграть. А там уже, может, кто-то появится. Но пока нет имён, которые явно смогли бы её побить. Другой вопрос, захочет ли она продолжать карьеру так долго», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Шевченко одержала победу единогласным решением судей над Грассо в соглавном событии турнира UFC 306 в Лас-Вегасе.