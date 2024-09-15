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«Команда Хабиба может всё». Дудакова оценила шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом

«Команда Хабиба может всё». Дудакова оценила шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом
Мераб Двалишвили
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Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC россиянка Виктория Дудакова дала свой комментарий по поводу возможного поединка между новым чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и обязательным претендентом в этой весовой категории Умаром Нурмагомедовым.

«Шансы Умара отобрать пояс у Двалишвили? Думаю, что команда Хабиба может всё», — сказала Дудакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

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