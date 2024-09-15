Фото с боя Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили на турнире UFC 306

В ночь с 14 по 15 сентября в Лас-Вегасе на арене «Сфера» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где в главном событии новый чемпион в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей над бывшим обладателем этого пояса американцем Шоном О'Мэлли.

Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт поединка Двалишвили против О'Мэлли:

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Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Двалишвили стал первым в истории UFC грузинским чемпионом организации, и теперь, вероятно, ему предстоит провести бой против обязательного претендента Умара Нурмагомедова, который занимает первую строчку рейтинга бойцов легчайшей весовой категории.