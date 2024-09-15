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Статистика боя Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: удары, процент точности

Статистика боя Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили: удары, процент точности
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» проходил турнир UFC 306. Главным его событием стал титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и претендентом Мерабом Двалишвили. Стала известна статистика боя.

Количество ударов:
Шон О'Мэлли (49) — Мераб Двалишвили (214).

Тейкдауны:
Шон О'Мэлли (0) — Мераб Двалишвили (6).

Попавшие удары:
Шон О'Мэлли (47) — Мераб Двалишвили (82).

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили
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