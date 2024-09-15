Видео боя Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили на турнире UFC 306

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) на арене «Сфера» состоялся номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 306, который возглавил бой за титул чемпиона организации в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Шоном О'Мэлли. По его итогам Двалишвили одержал победу единогласным решением судей и стал первым чемпионом UFC из Грузии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором боя Двалишвили и О'Мэлли. Он начинается с 02:45 ролика.

Видео доступно в Vk-группе UFC. Права на видео принадлежат UFC

В соглавном событии шоу состоялся чемпионский поединок в женском легчайшем дивизионе между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо. Это противостояние было уже третьим по счёту между этими спортсменками. В первом досрочная победа была за Грассо, а во второй встрече была зафиксирована боевая ничья, и теперь Шевченко поставила точку в этой трилогии победой единогласным решением судей.