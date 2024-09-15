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Будунов — о словах Двалишвили про Нурмагомедова: он ляпнул глупость

Будунов — о словах Двалишвили про Нурмагомедова: он ляпнул глупость
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Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов резко отреагировал на резонансные слова грузинского бойца Мераба Двалишвили об Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — заявил Двалишвили, высказываясь о потенциальном поединке с россиянином.

«Что вы хотите от человека, у которого голова отбита? Как можно к его словам серьёзно относиться? Ляпнул глупость, зачем слова глупого человека теперь обсуждать. У нас целая страна, Умар Нурмагомедов представляет Россию везде и на всех уровнях. Двалишвили пусть своей жизнью занимается, подумает, что и кого он представляет. Все такие люди просто завидуют Умару», — приводит слова Будунова «Матч ТВ».

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