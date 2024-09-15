Будунов — о словах Двалишвили про Нурмагомедова: он ляпнул глупость

Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов резко отреагировал на резонансные слова грузинского бойца Мераба Двалишвили об Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — заявил Двалишвили, высказываясь о потенциальном поединке с россиянином.

«Что вы хотите от человека, у которого голова отбита? Как можно к его словам серьёзно относиться? Ляпнул глупость, зачем слова глупого человека теперь обсуждать. У нас целая страна, Умар Нурмагомедов представляет Россию везде и на всех уровнях. Двалишвили пусть своей жизнью занимается, подумает, что и кого он представляет. Все такие люди просто завидуют Умару», — приводит слова Будунова «Матч ТВ».