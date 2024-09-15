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Остин Траут вызвал Сауля Альвареса подраться на голых кулаках

Остин Траут вызвал Сауля Альвареса подраться на голых кулаках
Сауль Альварес
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе американец Остин Траут, который в свои 38 лет выступает в боях на голых кулаках, публично бросил вызов в сторону действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и хочет драться с ним на одном из турниров BKFC.

«Слушайте сюда все, все те, кому я проиграл, я хочу драться с вами на голых кулаках. Канело, Джермалл Чарло, Эрисланди Лара, второй брат Чарло, Джаррет Хёрд — вот полный список тех, с кем бы я хотел провести бой. Бои без перчаток — это уже совсем другая история.

Канело, если ты не боишься дать мне реванш, давай устроим его здесь», — приводит слова Траута BoxingNews.

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе Альварес успешно отстоял свои титулы, одержав победу единогласным решением судей над Эдгаром Берлангой. Для мексиканца эта победа стала уже 62-й в 66 поединках (при двух ничьих и двух поражениях).

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