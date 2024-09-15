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Фахретдинов высказался о победе Двалишвили над О’Мэлли на UFC 306

Фахретдинов высказался о победе Двалишвили над О’Мэлли на UFC 306
Мераб Двалишвили
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Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал победу нового чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили над экс-обладателем этого пояса Шоном О'Мэлли.

«Я был уверен, что он выиграет. Не сомневался в этом. Поэтому сам поединок даже не смотрел», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 14 на 15 сентября Двалишвили стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. В титульном поединке, который прошёл в Лас-Вегасе на арене «Сфера», Мераб встречался с американцем Шоном О'Мэлли. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

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