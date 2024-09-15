Ринат Фахретдинов дал прогноз на бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Российский боец полусредней весовой категории UFC Ринат Фахретдинов дал свой прогноз на возможный поединок между новоиспечённым чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и претендентом в лице не знающего поражений Умара Нурмагомедова.

«В стойке более мастеровит Умар, а в борьбе – Мераб. Чемпион будет небольшим фаворитом. Но зная команду Хабиба, ему подберут отличный геймплан. У Умара есть все шансы стать чемпионом», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 14 на 15 сентября состоялся турнир UFC 306, где Двалишвили одержал победу над экс-чемпионом UFC Шоном О'Мэлли, отобрав у него чемпионский пояс.