«Это просто образ». Фахретдинов отреагировал на слова Двалишвили о Дагестане и России

Российский боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал слова новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили в адрес России.

«Мы много раз виделись с Мерабом в Лас-Вегасе. Он полностью адекватный парень, очень хорошо относится к нашим ребятам. Тех, кто едет из России в Америку, он встречает, помогает всячески. Это просто образ. Он хороший парень. В Америке просто хорошо драться – не достаточно. И Мераб прекрасно это понимает», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

С 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где Двалишвили в главном событии шоу победил Шона О'Мэлли, отобрав у него чемпионский пояс.