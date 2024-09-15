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«Это просто образ». Фахретдинов отреагировал на слова Двалишвили о Дагестане и России

«Это просто образ». Фахретдинов отреагировал на слова Двалишвили о Дагестане и России
Мераб Двалишвили
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Российский боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал слова новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили в адрес России.

«Мы много раз виделись с Мерабом в Лас-Вегасе. Он полностью адекватный парень, очень хорошо относится к нашим ребятам. Тех, кто едет из России в Америку, он встречает, помогает всячески. Это просто образ. Он хороший парень. В Америке просто хорошо драться – не достаточно. И Мераб прекрасно это понимает», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

С 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 306, где Двалишвили в главном событии шоу победил Шона О'Мэлли, отобрав у него чемпионский пояс.

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