Свищёв: слова Двалишвили про Дагестан — это провокация. Он пытается разжечь конфликт

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на резонансные слова грузинского бойца Мераба Двалишвили об Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — заявил Двалишвили, высказываясь о потенциальном поединке с россиянином.

«Слова Двалишвили про Дагестан — это 100-процентная провокация. Он пытается разжечь национальный конфликт. Все мы знаем, какую страну представляет Умар Нурмагомедов, поэтому грузину не удастся расшатать наше отношение к нашему бойцу. Лучше бы Двалишвили внимательно смотрел на проблемы Грузии, на развитие массового и детско юношеского спорта. Зачем он лезет к нам, мне не понятно, мы сами разберёмся в своих вопросах», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».