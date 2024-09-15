Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Свищёв: слова Двалишвили про Дагестан — это провокация. Он пытается разжечь конфликт

Свищёв: слова Двалишвили про Дагестан — это провокация. Он пытается разжечь конфликт
Комментарии

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на резонансные слова грузинского бойца Мераба Двалишвили об Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — заявил Двалишвили, высказываясь о потенциальном поединке с россиянином.

«Слова Двалишвили про Дагестан — это 100-процентная провокация. Он пытается разжечь национальный конфликт. Все мы знаем, какую страну представляет Умар Нурмагомедов, поэтому грузину не удастся расшатать наше отношение к нашему бойцу. Лучше бы Двалишвили внимательно смотрел на проблемы Грузии, на развитие массового и детско юношеского спорта. Зачем он лезет к нам, мне не понятно, мы сами разберёмся в своих вопросах», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Двалишвили: Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же
Материалы по теме
Мераб — чемпион до встречи с Умаром. Путь Нурмагомедова к титульнику открыт
Мераб — чемпион до встречи с Умаром. Путь Нурмагомедова к титульнику открыт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android