Джон Джонс встретился с Алексом Перейрой на турнире UFC 306

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс встретился с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 306, который состоялся сегодня, 15 сентября, на стадионе «Сфера» в Лас-Вегасе (США).

Фото: Аккаунт UFC Espanol в X (ранее Twitter)

Напомним, следующий поединок Джон Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Его оппонентом станет бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич. Их поединок станет главным на турнире.

В своей профессиональной карьере Джон Джонс провёл 29 боёв и одержал 27 побед (10 нокаутом). Стипе Миочич из 24 поединков выиграл 20 (14 нокаутом).