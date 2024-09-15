Умар Нурмагомедов: надеюсь Мераб не станет избегать поединка с настоящим соперником

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов оценил титульный бой между американцем Шоном О'Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили. Кроме того, Молодой орёл оставил послание новому чемпиону UFC в легчайшем весе.

«Я ожидал большего от Шона. Мераб хорошо справился со своей работой. Надеюсь он не станет избегать поединка с настоящим соперником. В любом случае, я готов», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 15 сентября, на турнире UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе состоялся поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей.