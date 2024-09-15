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UFC 306 стал самым кассовым турниром в истории лиги

UFC 306 стал самым кассовым турниром в истории лиги
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Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции с журналистами после турнира UFC 306 заявил, что прошедший ивент стал самым кассовым в истории лиги.

Согласно его данным, все 16 024 места на арене в «Сфере» были распроданы. Общая выручка от проданных билетов на прошедший турнир составила порядка $ 22 млн, что стало рекордным в истории UFC. Кроме того, было продано больше всего фанатской атрибутики за один турнир за всё время существования североамериканской лиги.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 306 состоялся бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили за звание чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей.

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