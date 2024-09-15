Валентина Шевченко: сегодня спустя пять-шесть месяцев я смогу спокойно спать

Действующая чемпионка UFC в женском минимальном весе представляющая Кыргызстан Валентина Шевченко высказалась о завоевании титула и победе в третьем бою с мексиканкой Алексой Грассо.

«Это был третий бой с Алексой. Не знаю, я просто чувствую себя другим человеком — могущественным, сильным. Даже лучше, чем пару лет назад. Чувствую эту силу в своих венах, во всём теле. Думаю это хорошо для бойца. В плане, если вы не развиваетесь, то это значит, что вам пора на пенсию.

Я рада вернуть то, что принадлежит мне. Честно говоря, сейчас сложно передать все эмоции, поскольку они меня переполняют. На данный момент хочу сказать, что я просто счастлива.

Этот пояс значит для меня историю — как я потеряла его из-за собственных ошибок, которые допустила в первом бою, попыталась вернуть во втором бою, который выиграла, но судьи присудили ничью. Теперь третий бой, пять месяцев тренировочного лагеря — всё было очень напряжённо для меня и физически, и ментально. Каждый раз приходится думать о том, как стать лучше. Перед этим боем я чувствовала в себе столько энергии, что просто высвободила её в октагоне. Сегодня спустя пять-шесть месяцев подготовки к бою я смогу спокойно спать», — приводит слова Валентины портал MMAJunkie.