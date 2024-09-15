Умар Нурмагомедов отреагировал на то, что Мераб Двалишвили не собирается драться с ним

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов отреагировал на слова нового чемпиона UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили. Тот заявил, что Молодой орёл пока не готов к титульному бою, поэтому он собирается провести следующий поединок против бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Не удивлён», — написал на своей странице в социальных сетях Умар.

Напомним, сегодня, 15 сентября, на турнире UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе состоялся поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей.