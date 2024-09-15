Алекс Перейра будет помогать Джону Джонсу готовиться к его поединку против Стипе Миочича

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра будет помогать готовиться действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцу Джону Джонсу к поединку против Стипе Миочича.

«Мы с Джоном сидели рядом [в кейджсайде на турнире UFC 306] и уже некоторое время обсуждали возможность совместных тренировок. Думаю, это произойдёт. Его бой будет в ноябре. А мне требуется примерно неделя или две, чтобы восстановиться после поединка. Так что, как мне кажется, у нас будет достаточно времени, чтобы потренироваться вместе. Я ощущаю себя тяжеловесом, а он — тяжеловес. Джон выглядел более подтянутым в сравнении с тем, как он смотрелся прошлой осенью. Мне хотелось бы перенять его опыт. Не знаю, встретимся ли мы с ним в октагоне, но я хотел бы получить опыт тренировок с ним», — сказал Алекс в интервью YouTube-каналу Full Send MMA.