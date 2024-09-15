Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он мог бы набрать голоса». Чак Лидделл — о возможном президентстве Конора Макгрегора

«Он мог бы набрать голоса». Чак Лидделл — о возможном президентстве Конора Макгрегора
Комментарии

Член Зала славы UFC американец Чак Лидделл оценил идею возможного президентства популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Он боец и чемпион. У него есть лидерские качества. Я не знаю его политических взглядов или убеждений, но в нём есть драйв. Только то, что я хороший боец, не значит, что у меня есть способность руководить компанией. Знаю, что другие люди отлично справляются со своей работой, но они не справятся с моей, и наоборот. Это другое дело. Не знаю его достаточно хорошо, чтобы сказать наверняка, но думаю, что он мог бы набрать голоса, если бы приложил к этому усилия», — приводит слова Чака портал TMZ.

Материалы по теме
Конор хочет стать президентом Ирландии. Объясняем, почему это плохая идея
Конор хочет стать президентом Ирландии. Объясняем, почему это плохая идея
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android