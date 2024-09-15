«Он мог бы набрать голоса». Чак Лидделл — о возможном президентстве Конора Макгрегора

Член Зала славы UFC американец Чак Лидделл оценил идею возможного президентства популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Он боец и чемпион. У него есть лидерские качества. Я не знаю его политических взглядов или убеждений, но в нём есть драйв. Только то, что я хороший боец, не значит, что у меня есть способность руководить компанией. Знаю, что другие люди отлично справляются со своей работой, но они не справятся с моей, и наоборот. Это другое дело. Не знаю его достаточно хорошо, чтобы сказать наверняка, но думаю, что он мог бы набрать голоса, если бы приложил к этому усилия», — приводит слова Чака портал TMZ.