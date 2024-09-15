Мовсар Евлоев оценил выступление Мераба Двалишвили в бою с Шоном О'Мэлли

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев оценил выступление грузина Мераба Двалишвили в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) против американца Шона О'Мэлли.

«Великолепный геймплан, Мераб. Поздравляю нового чемпиона», — написал на своей странице в социальных сетях Евлоев.

Напомним, поединок между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили стал главным на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США) в «Сфере». Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Мераб стал первым чемпионом UFC, который представляет Грузию.