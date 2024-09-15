Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев оценил выступление Мераба Двалишвили в бою с Шоном О'Мэлли

Мовсар Евлоев оценил выступление Мераба Двалишвили в бою с Шоном О'Мэлли
Комментарии

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев оценил выступление грузина Мераба Двалишвили в бою за звание чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) против американца Шона О'Мэлли.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили (W)
15 сентября 2024, воскресенье. 08:10 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

«Великолепный геймплан, Мераб. Поздравляю нового чемпиона», — написал на своей странице в социальных сетях Евлоев.

Напомним, поединок между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили стал главным на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе (США) в «Сфере». Бой завершился победой грузинского бойца единогласным решением судей. Таким образом, Мераб стал первым чемпионом UFC, который представляет Грузию.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов отреагировал на то, что Мераб Двалишвили не собирается драться с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android