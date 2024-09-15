Али Абдель-Азиз: я говорил с UFC. Умар Нурмагомедов будет следующим биться за титул

Али Абдель-Азиз, менеджер непобеждённого российского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умара Нурмагомедова, сообщил, что его подопечный будет следующим биться за титул с чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.

«Я говорил с UFC. Умар будет следующим [биться за титул]. Мои поздравления Мерабу. Никто не заслуживает [титульного шанса] больше, чем он [Умар]», — написал Али на своей странице в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.