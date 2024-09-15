Джастин Гэтжи ответил, в каком случае он завершит карьеру бойца ММА

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи ответил, в каком случае он завершит карьеру бойца смешанных единоборств.

«Прямая цитата была такой: «Как только я пойму, что не могу стать абсолютным чемпионом или бороться за него, тогда с таким же успехом могу опустить руки и повесить перчатки на гвоздь». Не думаю, что достиг этой точки. Стану ли я чемпионом в следующем году? Кто знает. Это чрезвычайно сложно предугадать. Если меня снова нокаутируют, как это было в последнем бою, то с меня хватит. Я больше не буду заниматься этим. Конечно, сделаю это вновь, если понадобится, но в целом не стану этого делать. Если сценарий повторится, то на этом всё и закончится», — приводит слова Гэтжи портал BJ Penn.