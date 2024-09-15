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«Ты чемпион. Скажи: «Любого разнесу, давай». Умар Нурмагомедов обратился к Двалишвили

«Ты чемпион. Скажи: «Любого разнесу, давай». Умар Нурмагомедов обратился к Двалишвили
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов оставил послание новому обладателю чемпионского титула UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили. Ранее Мераб заявил, что Молодой орёл пока не готов к титульному бою, поэтому он собирается провести следующий поединок против бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Зачем портить себе победу попыткой избежать встречи с кем-то. Ты чемпион. Скажи: «Любого разнесу, давай», — написал на своей странице в социальных сетях Умар.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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