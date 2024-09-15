Теренс Кроуфорд и Турки Аль аш-Шейх оставили сообщение Саулю Альваресу

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд и председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оставили послание известному мексиканскому боксёру Саулю Альваресу во время прямого эфира в социальных сетях Кореша.

— [Турки] Скажи фанатам, что моим следующим поединком будет бой с Канело.

— Да, погнали. Канело, давай. Мы готовы.

— Канело-Кроуфорд станет самым грандиозным поединком в мире бокса.

Напомним, сегодня, 15 сентября, Сауль Альварес победил пуэрториканца Эдгара Берлангу единогласным решением судей.