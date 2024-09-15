Усман Нурмагомедов: Умар станет неоспоримым чемпионом и будет держать пояс сколько захочет

Непобеждённый чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов считает, что в скором будущем его брат и топовый боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов станет чемпионом в этом дивизионе.

«Очень скоро Умар станет неоспоримым чемпионом в легчайшем весе. И будет держать этот пояс столько, сколько захочет. Ин ша Аллах», — написал Усман Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.