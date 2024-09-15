Александр Волкановски: очевидно, мой следующий бой будет титульным

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий австралиец Александр Волкановски считает, что он будет следующим оспаривать титул чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг).

«Очевидно, мой следующий будет титульным в зависимости от того, что будет с Максом или Илией. Возможен ли поединок за временный титул с Диего Лопесом? Никогда не знаешь, что произойдёт, так что посмотрим», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 февраля в Анахайме на турнире UFC 298, Волкановски уступил нокаутом во втором раунде испано-грузину Илие Топурии.