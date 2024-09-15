Дэн Хукер ответил на вызов Рафаэля Физиева

Топовый новозеландский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Дэн Хукер ответил на вызов азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева.

«Я не в восторге от этого поединка. Парень потерпел два поражения подряд и к тому же он сидел на скамейке запасных. Я предлагал ему подраться в Перте [на турнире UFC 305], но Физиев не был готов. Теперь он хочет подраться со мной. Этот корабль давно ушёл. Бой с Рафаэлем меня не волнует. Этот поединок мне абсолютно ничего не даёт», — приводит слова Хукера портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке Рафаэль Физиев встретился с польским бойцом Матеушем Гамротом. Их бой стал главным на турнире UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе (США), который состоялся 23 сентября 2023 года. Поединок завершился победой Гамрота техническим нокаутом. Во втором раунде азербайджанский боец получил разрыв крестообразной связки колена и не смог продолжить бой.