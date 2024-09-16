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Дана Уайт: я вёл серьёзные переговоры с Колизеем насчёт боя Маск — Цукерберг

Дана Уайт: я вёл серьёзные переговоры с Колизеем насчёт боя Маск — Цукерберг
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в один момент времени вёл серьёзные переговоры с администрацией римского Колизея для проведения в нём поединка между двумя миллиардерами — Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Возможно, это не самый удачный пример, но в какой-то момент я говорил о поединке между Илоном Маском и Марком Цукербергом. Люблю безумное дерьмо, которое открывается передо мной. Я вёл серьёзные переговоры с администрацией Колизея в Италии насчёт возможности проведения этого боя. Однако они дали понять, что не позволят ничего проводить в нём. А я не мог допустить того, чтобы этот бой состоялся не в настоящем Колизее», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 306.

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