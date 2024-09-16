Дастин Порье согласился провести третий бой с Джастином Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье согласился провести третий бой с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Ранее Хайлайт заявил, что заинтересован в том, чтобы подраться с Бриллиантом.

«Ты знаешь, я в деле», — написал на своей странице в социальных сетях Дастин.

В последнем поединке, который состоялся 1 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США), Порье встречался с россиянином и чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым. Дастин проиграл в пятом раунде, попавшись на удушающий приём. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 30 побед при девяти поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.